Audi e-tron, ricarica in 4 ore grazie all'on-board charger da 22 kW La Audi e-tron 55 quattro, anche in versione Sportback, porta al debutto la ricarica a corrente alternata a 22 kW

La Audi e-tron 55 quattro, anche in versione Sportback, porta al debutto la ricarica a corrente alternata a 22 kW. I due suv possono ora essere equipaggiati con un secondo on- board charger collocato alle spalle del radiatore anteriore che consente di elevare da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica ac dimezzando i tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche (circa quattro ore) e consentendo di ripristinare 100 km di autonomia in meno di un'ora. Rimane poi sempre valida anche la ricarica rapida a corrente continua (dc) fino a 150 kW. Il secondo on-board charger verraÌ dedicato nel corso del 2021 anche alle varianti 50 quattro ed S.

A questo si aggiunge il nuovo sistema di ricarica domestica e-tron charging system connect che operando con potenze fino a 22 kW in ac garantisce il rifornimento integrale domestico della batteria da 95 kWh di e-tron 55 quattro in circa quattro ore. Il sistema connect si avvale di un'unitaÌ di comando con display touch Led da 5” e di un supporto a parete. Il collegamento in rete mediante wi-fi ne consente il controllo mediante l'app myAudi e l'aggiornamento over-the-air. Percheì la nuova tecnologia di ricarica domestica operi al meglio Audi racco- manda un collegamento trifase da 400 V olt. In combinazione con un Home Energy Management System oltre al rifornimento domestico il sistema offre molteplici funzioni intelligenti.

PuoÌ leggere il fabbisogno energetico delle altre utenze ed adeguare la ricarica in funzione della potenza residua per evitare il sovraccarico della rete. In aggiunta la protezione tramite pin scongiura gli utilizzi non autorizzati ed il cliente puoÌ stabilire delle prioritaÌ individuali, ad esempio la ricarica in fasce orarie piuÌ vantaggiose. Se l'abita zione dispone di un impianto fotovoltaico l'auto puoÌ utilizzare in modo preferenziale la corrente autoprodotta, in questo caso il sistema integra nella programma- zione della ricarica anche gli orari in cui eÌ previsto un maggiore irraggiamento solare.