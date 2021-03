Audi e-tron S Sportback, come va su strada il suv elettrico sportivo Tre motori elettrici, 503 cavalli di potenza, trazione integrale quattro con torque vectoring elettrico e fino a 379 km di autonomia di Simonluca Pini

Audi e-tron S Sportback unisce alla perfezione passato, presente e futuro del marchio dei quattro anelli. Il motivo? In un'unica macchina troviamo la storia rappresentata dalla trazione Quattro, un livello prestazionale all'altezza della sigla S e la trazione esclusivamente elettrica pronta a diventare il comune denominatore per i modelli attesi nei prossimi anni. Provata tra le strade innevate di Cortina d'Ampezzo, la nuova e-tron S Sportback mette sul piatto un pacchetto tecnico composto da 3 motori elettrici in grado di assicurare una potenza di 503 cavalli e un piacere di guida di assoluto riferimento grazie alla presenza della trazione integrale quattro elettrica con torque vectoring elettrico. Sul fronte autonomia si arriva fino a 379 chilometri con un pieno di elettroni.



Audi e-tron S 2021



Il design dei modelli Audi e-tron S è caratterizzato dalla griglia single frame ottagonale e dal bordo inferiore dei proiettori a led con quattro segmenti orizzontali che fungono da luci diurne e definiscono la firma luminosa delle auto. Ai paraurti dal look specifico si accompagna l'inserto all'estrattore a tutta larghezza. Ciascun passaruota è ampliato di 23 mm rispetto ad e-tron 55 quattro e e-tron Sportback 55 quattro. La finitura look alluminio è estesa allo splitter anteriore, agli inserti alle portiere, all'estrattore e al single frame. Entrambi i modelli S a zero emissioni possono essere dotati dei proiettori a led Audi Digital Matrix. Non mancano ovviamente gli specchietti laterali digitali, dotati di videocamera ad alta risoluzione.



Audi e-tron S scheda tecnica



L e-tron S e e-tron S Sportback sono le prime vetture elettriche al mondo realizzate in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni. Il powertrain si affida a dei propulsori asincroni. Il motore elettrico di maggiori dimensioni, che aziona l'assale posteriore nei modelli e-tron 55 quattro e e-tron Sportback 55 quattro, viene ora montato sull'asse anteriore grazie a dei supporti modificati. Il motore di minori dimensioni, adattato rispetto alle versioni 55 quattro, lavora ora al retrotreno, affiancato da una seconda unità “gemella”. Il powertrain eroga una potenza massima, in modalità boost e per otto secondi, di 503 cavalli e una coppia di 973 Nm. In modalità standard, i tre propulsori possono contare complessivamente su 429 cavalli e 808 Nm.



Audi e-tron S, interni



A bordo ritroviamo i due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici – che sostituiscono quasi integralmente i comandi convenzionali. La dotazione digitale dei comandi e della visualizzazione è completata dal virtual cockpit plus da 12,3 pollici (di serie). L'equipaggiamento standard include la radio digitale Dab+ e il sistema di navigazione Mmi plus con Mmi touch response che supporta lo standard di trasmissione dati lte Advanced e integra un hotspot Wlan per i dispositivi portatili dei passeggeri. Il sistema Mmi si avvale della piattaforma modulare d'infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo di riferimento. Integrano la navigazione i servizi Audi connect, in primis le informazioni Car-to-X e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente, sia mediante l'app myAudi sia attraverso l'Mmi, quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base del traffico e dello stile di guida.



Audi e-tron S, ricarica



Il sistema di ricarica domestico e-tron compact è incluso nella dotazione di serie e può essere collegato direttamente a una presa standard. Sono previsti due diversi cavi elettrici: uno per prese da 230 volt e l'altro per prese trifase da 400 volt con potenza sino a 11 kW. Come soluzione di livello superiore, Audi propone a richiesta il sistema e-tron charging system connect – disponibile nel corso del 2021 – che in abbinamento al secondo on-board charger della vettura – anch'esso introdotto nel corso del 2021 – consente di elevare da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica in corrente alternata, dimezzando i tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche più diffuse e rendendo possibile ripristinare 100 chilometri di autonomia in meno di un'ora. L'App gratuita myAudi collega lo smartphone alla vettura e permette di gestire molteplici operazioni da remoto: è possibile pianificare i processi di rifornimento e la pre climatizzazione). La vettura può essere ricaricata in corrente continua con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz'ora è possibile disporre dell'80% dell'autonomia.