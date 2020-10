Audi e-tron S Sportback, debutto a Milano alla Interni Designer's Week Anteprima nazionale di Audi e-tron S Sportback in Piazza della Scala di Simonluca Pini

La nuova Audi e-tron Sportback sceglie Milano e la Interni Designer's Week per presentarsi al pubblico italiano. Fino al 10 ottobre, nell'ambito degli eventi di Milano Design City, il marchio dei quattro anelli sottolinea la sua attenzione a valori come innovazione e progresso. La nuova e-tron Sportback, prima vettura elettrica al mondo realizzata in grande serie a poter contare su tre motori full-electric, sintetizza lo stato dell'arte dell'approccio Audi alla mobilità consapevole.

Audi, L'uomo al centro” della Interni Designer's Week Milano.

L'elettromobilità si inserisce in un contesto sociale in profonda trasformazione, dove è necessario un momento di riflessione per “ri-progettare idee” e concepire un nuovo modello di futuro. Il marchio dei quattro anelli ha così deciso di mettere “attorno ad un tavolo” personaggi di spicco e di visione futuristica per esplorare come la dinamica del nostro tempo richieda un'evoluzione del pensiero che ridefinisca l'approccio all'azione anticipando il futuro senza improvvisazioni. Per questo, in occasione della Interni Designer's Week venerdì 2 ottobre negli spazi delle Gallerie d'Italia, alle ore 19.00 si terrà il talk Audi Change your view, change your way. L'uomo al centro. L'evento potrà essere seguito in live streaming sulla pagina facebook Audi e su myAudi.it. A confrontarsi sul palco saranno presenti due figure di spicco dell'architettura: Michele De Lucchi, ideatore di “Earth Stations” il progetto visionario dedicato alle città e ai luoghi di lavoro di domani e Stefano Boeri, architetto nonché “firma” del celebre Bosco Verticale di Milano. Due progettisti “visionari” che unendo le loro conoscenze e le loro straordinarie intuizioni, apriranno nuovi spiragli sui diversi scenari che si stanno configurando attorno alle città e ai nuovi contesti abitativi. La loro lettura comprenderà anche, in ottica futura, gli spazi lavorativi e gli uffici che sempre di più sentono la necessità di una riprogettazione, alla luce del fenomeno dello smart working che sta cambiando inevitabilmente la fisionomia e le dinamiche di città come Milano. Infine, per approfondire come la comunità e l'individuo si stiano relazionando con questo nuovo modo di vivere ed approcciarsi al lavoro, la scrittrice e conduttrice Chiara Gamberale darà la sua interpretazione del mutamento sociale in corso.