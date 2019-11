Audi e-tron si aggiorna: 25 km di autonomia in più

Nei giorni scorsi, al salone di Los Angeles Audi ha svelato la versione Sportback , sigla che identifica i suv-coupé della casa dei quattro anelli.

Il modello, secono full electric della marca tedesca, era stata anticipata mesi fa in forma di concept. Derivata dal suv e-tron già in vendita da quest'anno la Sportback offre lo stesso powertrain, con un motore per ogni asse. Sulla Sportback 55 Quattro la potenza totale è di 360 cv con una coppia di 561 Nm e una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, ma con il Boost Mode è possibile salire fino a 408 cv e 664 Nm per spuntare 5,7 secondi da 0 a i 100 km/h. La batteria ha una capacità di 95 kWh ed è divisa in 31 moduli.

Della Sportback è disponibile anche una seconda versione, la 50 Quattro che eroga invece 313 cv e 540 Nm e utilizza batterie da 71 kWh e 27 moduli, accreditata di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. L'autonomia non ancora omologata, è per ora stimata in 347 km per la 50 Quattro e fino a 448 km per la 55 Quattro.