Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback, il secondo modello elettrico della gamma e-tron, unisce l'abitabilità e le performance di un suv premium, l'eleganza di una coupé a quattro porte e l'efficienza di un'auto elettrica. Audi e-tron Sportback adotta due motori elettrici asincroni, uno in corrispondenza di ciascun assale, assistiti da un'elettronica di potenza. Disponibile in due versioni, con batteria da 71 kWh (64,7 kWh effettivamente fruibili) e 95 kWh di energia elettrica (86,5 kWh effettivamente fruibili) a una tensione nominale di 396 Volt, l'auto è in grado di percorrere rispettivamente fino a 347 e 446 km nel ciclo Wltp con un “pieno” d'energia. Risultato cui concorre il sistema di recupero, attivo sia in frenata sia nelle fasi di rilascio, durante le quali il conducente può impostare il recupero in base a tre livelli selezionabili mediante i bilancieri al volante. Il comportamento di Audi e-tron Sportback viene armonizzato ai differenti tipi di terreno grazie al controllo della dinamica di marcia Audi drive select di serie impostabile su sette profili per privilegiare il comfort, l'efficienza o la sportività, agendo sulla taratura delle sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension. In funzione della velocità e dello stile di guida, l'altezza da terra varia fino a un massimo di 76 mm.

