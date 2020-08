Audi e-tron Sportback più sportività e maggiore autonomia

E' la versione coupé della lussuosa suv elettrica di Audi. Il nuovo modello che comporta un aumento di prezzo di 2.300 euro rispetto alla e-tron berlina, non passa inosservato. Se la parte anteriore, con la mascherina ottagonale e i fari con lo scalino, resta uguale, la zona dietro è diversa: il tetto è ad arco e si raccorda con il lunotto quasi orizzontale. Il look è cambiato e, oltre a essere più filante, l'auto mantiene un gradevole equilibrio dei volumi e un'evidente eleganza. La nuova linea porta anche dei vantaggi pratici: il Cx migliora e di molto così come l'autonomia che è di 446 km invece dei 436 della e-tron.