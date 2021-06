Audi e-tron Sportback traino fino a 1.800 kg

Messa di fianco l'Audi e-tron normale e la Sportback ha un impatto più dinamico, grazie al padiglione dalla forma più inclinata nella parte dietro che la fa inserisce nella categoria dei suv coupé. Oltre alla forma c'è la sostanza: la migliore aerodinamica e gli affinamenti tecnici si traducono in un incremento dell’autonomia che per la Sportback si supera ai 400 km superando così quella delle dirette concorrenti. Oltre a rendere la vettura esteticamente più filante, la nuova linea offre un vantaggio in termini di aerodinamica: il Cx, infatti, scende da 0,27 a 0,25 e in entrambi i casi con gli specchi retrovisori esterni con telecamera, uno dei tanti optional. La contropartita è più che accettabile: lo spazio in altezza a disposizione dei passeggeri posteriori si riduce di due cm e la capienza del bagagliaio con lo schienale abbattuto diminuisce solo di poco.

3/29 5/29 Menu