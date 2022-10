Audi festeggia i dieci anni di RS Q3 con una versione limitata in 555 esemplari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

A dieci anni dalla prima generazione di RS Q3, la Casa dei quattro anelli celebra il compleanno del proprio suv sportivo con una versione speciale in tiratura limitata: si chiama “edition 10 years”, è realizzata in soli 555 esemplari e si distingue dal modello di normale produzione per l'esclusiva livrea metallizzata grigio che audi battezza «Chronos».



Tra le caratteristiche estetiche figurano i cerchi in lega neri, da 21 pollici, i sedili a guscio in carbonio, la finitura nera del logo dei quattro anelli e i dettagli in rosso delle pinze freno.Sotto al cofano, invece, spinge il premiatissimo ed iconico motore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV per 480 Nm di coppia massima disponibile, tra l’altro, nell'ampio range da 2.250 a 5.850 giri al minuto. Le prestazioni sono immutate con numeri di rilievo. scatta da zero a cento orari in 4,5 secondi, metre la velocità massima (autolimitata come da tradzione tedesca) a 250 250 km/h

Disponibile anche Sportback, cioè con carrozzeria suv coupé che ben sin intona all'indole sportiva di RS Q3. Arriverà in Italia a partire dal 2023.