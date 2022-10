Audi in Formula 1 con Sauber e prepara l’ingresso nel capitale della squadra svizzera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi compie un ulteriore passo in vista della partecipazione al Campionato mondiale FIA di Formula 1.

La Casa dei quattro anelli ha scelto Sauber quale partner strategico e intende acquisire una partecipazione nel gruppo elvetico. La partnership vedrà la storica scuderia svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dai quattro anelli per la classe regina dell'automobilismo sportivo.

Dopo l'annuncio alla fine di agosto dell’ingresso in Formula 1 a partire dal 2026, la definizione del partner strategico rappresenta un'ulteriore pietra miliare in vista della partecipazione della Casa dei quattro anelli alla classe regina del motorsport. Forte di 30 anni di esperienza agonistica, Sauber è una delle squadre più apprezzate e con il maggiore know-how in Formula 1.Mentre la power unit Audi verrà realizzata presso il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, Sauber svilupperà la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera.

Sauber sarà anche responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara.Audi Sport ha già utilizzato con regolarità la galleria del vento del Gruppo Sauber a Hinwil, a poco meno di quattro ore di auto dall'headquarter di Ingolstadt, negli anni dei trionfi a Le Mans e dello sviluppo della vettura di Classe 1 per il DTM.Lo sviluppo della power unit, costituita da un motore elettrico, una batteria, l’elettronica di gestione e il propulsore a combustione, è già in corso presso lo stabilimento di Audi Formula Racing GmbH a Neuburg an der Donau.

Oltre 120 specialisti stanno già lavorando al progetto. “Sauber è un partner dalla caratura straordinaria per l’utilizzo della power unit Audi”, afferma Adam Baker, CEO di Audi Formula Racing GmbH. “Siamo impazienti di collaborare con un team di grande esperienza che ha contribuito all'evoluzione della Formula 1 attraverso molteplici epoche. Insieme, a partire dal 2026, vogliamo scrivere un nuovo capitolo di successo”.Il piano di lavoro in vista del debutto in gara nel 2026 è caratterizzato da ritmi decisamente serrati.