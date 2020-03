Audi: il gioco dei quattro anelli

Mantenete le distanze e sostenetevi l'uno l'altro. È questo il messaggio che la casa dei quattro anelli ha inviato a tutti gli utenti con un video. Le immagini mostrano lo spostamento dei quattro anelli del logo che si distanziano mostrando nella parte inferiore la frase “Keep distance” per poi riposizionarsi come il classico logo facendo apparire sotto la frase “Stay together”. Con questo gioco di movimenti, Audi sottolinea di mantenere le distanze sociali, di stare in salute e di esserci l'uno per l'altro.