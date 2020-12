Audi, inizia l'anno con le rinnovate Q2

Nelle file dei Quattro Anelli entrano, oltre alle rinnovate Q2 e Q5 che si declina anche in Sportback presentate a fine 2020, l'A3 e la Q3 Tfsi e alla spina da 245 cavalli, le sportive SQ2 e Rs3 e le nuove interpretazioni del tema full-electric: la Gt sviluppata anche in variante Rs e la Q4. Il repertorio è collegato da un'estesa espansione dell'ibridizzazione in ogni famiglia di modelli.