Audi integrali: il mito Quattro scende in pista

Oltre 12,2 milioni di auto vendute in 42 anni di presenza sul mercato. Bastano questi due numeri per riassumere la trazione integrale Audi Quattro, arrivata su strada per la prima volta nel 1980 e diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per il costruttore tedesco. Presente su tutta la gamma del brand, ad eccezione della compatta A1, la trazione «Quattro» è presente in Italia su 130 versioni in vendita ed è diventata un riferimento anche per i modelli elettrici. Testata nella sua interezza in un maxi test drive organizzato sul circuito di Vairano, i sette tipi di trazione meritano un approfondimento sulle diverse tecnologie utilizzate.

La R8 V10 Performance, coupé completamente termica da 620 cavalli (photo: Simon Palfrader)

Alle vetture con motore anteriore longitudinale e trasmissione automatica Tiptronic con convertitore di coppia è dedicata la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante meccanico – collocato nell’alloggiamento del cambio – che in condizioni standard prevede la ripartizione della spinta tra assale anteriore e posteriore secondo il rapporto 40:60. La lista delle trazioni continua con la tecnologia Ultra, pensata per ridurre consumi ed emissioni attivando la ripartizione della coppia al retrotreno solamente quando necessario. Ai modelli con motore anteriore trasversale è riservata la variante integrale permanente con frizione elettroidraulica a lamelle posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore, così da favorire il bilanciamento dei pesi.

La e-tron S Sportback, elettrica da 503 cavalli (photo: Simon Palfrader)

Quarto tipo di 4x4 per la Audi R8 V10 Performance: adotta anch’essa una versione della trazione integrale permanente con frizione elettroidraulica a dischi multipli ma adattata in funzione della collocazione centrale del motore e delle elevate performance della vettura. La coupé non nasconde i tanti anni sulle spalle ma al tempo stesso ci conquista per il corposo sound e soprattutto per essersi mostrata una fida alleata quando decidiamo di metterla di traverso nel tratto di pista bagnata.

La e-tron GT che con 646 cv è il modello Bev (Battery electric vehicle) più potente prodotto dal marchio dei quattro anelli (photo: Simon Palfrader)

Come quinta tecnologia per i modelli non elettrici arriva il sistema RS torque splitter montato sulla nuova Rs3. Diversamente da un classico differenziale posteriore autobloccante e dalla soluzione integrale permanente con frizione elettroidraulica a lamelle in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, presente sulla precedente generazione di Rs3, l’RS torque splitter si avvale di due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore. Risultato in pista? Grande tenuta e al tempo stesso scenografici traversi dopo aver inserito il Drift mode.

La trazione integrale «Quattro» elettrica è invece presente sulle gamme e-tron, e-tron Sportback, e-tron Gt, Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron. Nel caso della e-tron Gt, spinta da due motori sincroni a magneti permanenti, il sistema agisce con rapidità cinque volte superiore al tipo tradizionale. L’offerta si completa con la versione dotata di differenziale posteriore sportivo che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote al retrotreno, a vantaggio del contenimento del sottosterzo e dell’agilità. Provata in abbinamento a tutti i modelli a zero emissioni, ci ha sorpreso sulla e-tron Gt per la capacità di mettere a terra i 646 cavalli di potenza.