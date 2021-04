Audi Italia e Confindustria Servizi: partnership rinnovata

2' di lettura

Una forte condivisione di valori in grado di creare servizi e proposte commerciali studiate per rispondere alle esigenze dei clienti. Partendo da questo concetto è stata rinnovata la partnership tra Audi Italia e Confindustria Servizi. Tutto nasce dalla condivisione della stessa visione: quella di un'innovazione culturale ancora prima che tecnologica, capace di creare valore per le persone e per la comunità. Un cambio di prospettiva che mette la sostenibilità e la consapevolezza al centro dell'idea di mobilità. L'intesa stipulata fra le due realtà prevede la creazione di servizi e soluzioni commerciali in esclusiva che vanno incontro alle specifiche esigenze di gestione della mobilità d'impresa, comprendendo anche l'area del Service. Grazie all'accordo per tutti i consociati sarà attivo un numero verde e una e-mail dedicata per rispondere alle esigenze commerciali e di mobilità.

Attenzione al mondo delle Flotte

Con questa partnership Audi conferma la sua forte presenza nel mondo flotte e le diverse soluzioni “tagliate su misura”. L'offerta consente ampia libertà di scelta come la possibilità di spaziare tra soluzioni tecniche differenti, servizi finanziari con contenuti personalizzabili e servizi after sales anche da remoto. In particolare la maggiore digitalizzazione del processo di vendita e dei servizi accelerata dalle contingenze ha consentito di sviluppare nuovi strumenti di relazione digitali quali Audi LiveRoom per l'interazione con il personale di vendita e il Pick-up & Delivery gratuito.

L'offerta nel dettaglio

L'offerta commerciale riservata ai consociati Confindustria include la possibilità di un leasing finanziario comprensivo di pacchetto di manutenzione della vettura con un tasso di interesse dell'1,49%. In caso di noleggio, sarà applicato una riduzione aggiuntiva del canone di 35€ rispetto alle tariffe di noleggio a lungo termine previste ad oggi. Per offrire un servizio in tutte le fasi di vita della vettura, le proposte Audi comprendono un'offerta Service che include quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria per il noleggio a lungo termine, mentre per il leasing finanziario è previsto un piano di manutenzione prepagato che garantisce la qualità del servizio Audi a un prezzo fisso.

Gli eventi e i contatti

Dopo la sospensione dello scorso anno, Confindustria riprenderà gli appuntamenti sul territorio in format digitale. In occasione di convegni di portata nazionale, Audi avrà un ruolo attivo e presente come partner del meeting. I principali appuntamenti prevedono i Seminari del Rapporto Centro Studi, il Forum Nazionale Piccola Industria, Connext, oltre che i due Convegni dei Giovani Industriali. Il calendario completo e ulteriori informazioni sulla partnership sono disponibili su https://myaudi.it/it/audi-e-confindustria.

I contatti per i Consociati Confindustria sono il numero verde 800283477 e la mail audiservicepmi@servizi.audi.it