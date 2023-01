Audi Italia, record di vendite nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi Italia chiude il 2022 con 55.700 immatricolazioni, ribadendo la leadership del settore premium per il 14esimo anno consecutivo.

A dispetto della scarsità di prodotto, i quattro anelli conquistano nel 2022 la market share più elevata di sempre, superiore al 4,2%, e si confermano al vertice di molteplici categorie: in primis, in Italia, nei segmenti C premium, appannaggio di Audi A3 e Audi Q3 Sportback, e D premium, con Audi A4 Avant riferimento assoluto dal 2017 ad oggi e Audi Q5 Sportback numero uno della categoria. Positivo il trend in ambito plug-in, tecnologia di transizione verso il full electric, con Audi A3 Sportback TFSI e e Audi Q3 Sportback TFSI e leader dei rispettivi segmenti di appartenenza, mentre il mercato high-performance si conferma terreno di caccia dei quattro anelli.

Dal 2018, Audi Sport detiene il primato tra i marchi premium con una quota che, nel 2022, sfiora il 60%.