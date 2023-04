Audi: l’economia circolare come fulcro per la sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Energia rinnovabile, cicli chiusi delle materie prime altamente energivore e rigenerazione dei materiali: sono questi i temi che Audi ha portato alla Design Week di Milano per fare il punto sul suo futuro.

L'evento milanese è stata anche l'occasione per svelare il concept di Audi Q8 Sportback e-tron.

Il ruolo chiave della produzione Audi

Durante la conferenza stampa milanese, Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, e Michele Monaco, responsabile marketing pronto Audi Italia, hanno ricordato il ruolo chiave dell'azienda dei quattro anelli in qualità di costruttore attivo in un settore che richiede molte energie e con un elevato numero di risorse necessarie. Ma ricordiamo che le attività intraprese da Audi per ridurre il carbon footprint sono già numerose e hanno portato il brand ad essere l'unico nel Vecchio Continente a proporre un’intera gamma a ioni di litio la cui produzione è certificata carbon neutral; infatti, il marchio conta sull’avvenuta conversione degli stabilimenti di Bruxelles, dell’Audi Böllinger Höfe, del polo multimarca del Gruppo Volkswagen di Zwickau e di Győr, in Ungheria.

Ma non solo; infatti, il 41% dell’elettricità utilizzata nei processi produttivi proviene da fonti rinnovabili: il sito ungherese di Győ può contare sull’impianto solare a tetto più grande d’Europa, quanto 22 campi da calcio mentre il sito di Bruxelles produce anch’esso energia rinnovabile grazie a un impianto fotovoltaico di 107.000 metri quadrati, quanto 90 piscine olimpioniche.

L'obiettivo della strategia mira al raggiungimento della conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti entro il 2025, da 28 miliardi di euro d’investimenti nei prossimi quattro anni e dall’integrazione dei principi della circular economy nella produzione di serie, tanto che molteplici modelli Audi beneficiano già oggi di componenti realizzati in materiali secondari.