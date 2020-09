Audi: nuovi motori per Q3 e dotazioni piuÌ ricche per A3 Si amplia l'offerta di propulsori e di accessori

Audi interviene al “cuore” della gamma di Q3 e Q3 Sportback. Le motorizzazioni 2.0 (35) Tdi S tronic da 150 cavalli e 2.0 (40) Tdi quattro S tronic, che nei primi otto mesi del 2020 sono state protagoniste del 65% delle immatricolazioni del suv compatto, beneficiano dell'omologazione Euro 6 d- Isc-Fcm (Wltp 3.0). Un aggiornamento che si estende anche al propulsore 1.5 (35) Tfsi da 150 cavalli e che comporta una riduzione fino al 10% dei consumi e delle emissioni di CO2. Inoltre per quanto riguarda la motorizzazione 2.0 (40) Tdi quattro S tronic, l'omologazione Wltp 3.0 porta un incremento di potenza da 190 a 200 cavalli, migliorando le prestazioni del Diesel top di gamma.

NovitaÌ anche per le berline compatte A3 Sportback e Sedan, con l'arricchimento dell'equipaggiamento di serie grazie all'integrazione dell'assi- stente alla svolta nel supporto alle manovre di aggiramento dell'ostacolo (collision avoid assist) e un upgrade dell'infotainment. Il comando vocale, in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, eÌ ora attivabile anche tramite l'espressione “Hey Audi”, mentre lo smartphone interface eÌ ora fruibile anche in modalitaÌ wireless per i dispositivi Apple.