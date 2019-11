Audi, il nuovo Ceo è Daniel Weissland. Shot esce

Daniel Weissland

Bram Schot esce dalla plancia di comando di Audi in meno di un anno dalla nomina.

Sarà Daniel Weissland, attuale Ceo di Volkswagen Group Canada, a guidare dal prossimo primo settembre Audi of America, circa quattro mesi dopo le improvvise dimissioni di Mark Del Rosso. Cian O'Brien, che è presidente ad interim di Audi d'America dal 2 maggio, rimarrà Coo, mentre Lorie-Ann Roxburgh, direttore finanziario di Volkswagen Canada, diventerà Ceo ad interim del Gruppo Volkswagen in Canada. Marc Guentermann, direttore senior post-vendita per il marchio Volkswagen, sarà ad interim responsabile del marchio Volkswagen in Canada.

Weissland, 46 anni, ha iniziato a lavorare per Audi nel 1997 svolgendo stage in ingegneria industriale presso Audi Ag e marketing di prodotto presso Audi of America. Successivamente ha ricoperto vari ruoli per il marchio in Europa e Medio oriente prima di diventare presidente di Audi Canada nel 2015.