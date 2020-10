Audi nella partita del premium schiera il plug-in e la nuova Q5 Il nuovo suv, in versione Sportback, è la novità principale della casa di Ingolstadt. Sul fronte dei powertrain acceleramo l’elettrificazione e le alimentazioni a metano ora su A3 di Simonluca Pini

Conquistare ogni nicchia di mercato, offrendo al tempo stesso una gamma di motorizzazioni in grado di accontentare le richieste della clientela. Audi da anni ha intrapreso questa filosofia per restare al vertice di un segmento complesso come quello premium, allargando la propria gamma in maniera significativa come confermato dal debutto della Audi Q5 Sportback.

Terzo modello appartenente alla famiglia dei Cuv (Crossover Utility Vehicle) di casa Audi, dopo e-tron Sportback e Q3 Sportback, la versione “coupé” della Q5 mostra la novità principale nella zona posteriore dove la coda si abbassa con il lunotto fortemente inclinato e il paraurti apparentemente rialzato contribuiscono ad aumentare la sensazione di sportività.

Rivale di Bmw X4 e Mercedes GLC Coupé, la nuova Q5 Sportback si differenza dalla versione standard anche per la maxi griglia singleframe ottagonale, per le prese d’aria, per i fari anteriori dalla firma luminosa rivista e per in proiettori in coda ora con tecnologia Oled e capaci di inviare avvisi di prossimità se un altro veicolo si avvicina all’auto ferma da dietro entro meno di due metri. Per quanto riguarda le dimensioni, le misure sono praticamente uguali a quelle della Q5 attualmente in commercio, mentre cambia leggermente lo spazio del vano di carico che va da 510 a 570 litri in modalità standard e può arrivare fino a 1480 litri.

Tra le novità debutta il nuovo assetto con un’escursione maggiore, a bordo arriva il sistema Mib3 connesso, mentre sul fronte delle motorizzazioni verrà lanciata in abbinamento al 2.0 Tdi Ultra Mild Hybrid da 204 cavalli e Cambio S tronic a doppia frizione.

Successivamente arriveranno una seconda variante del quattro cilindri Tdi, un V6 Tdi, due 2.0 litri quattro cilindri Tfsi, la versione plug-in hybrid e la potente SQ5.