Audi prepara il ritorno a Le Mans nel 2023 con una super auto elettrificata

Sarà il 2023 l'anno in cui Audi tornerà a Le Mans e alle competizioni endurance. Protagonista dell'operazione sarà una vettura a elevata elettrificazione, erede di Audi R18. “La nuova categoria LMDh (Le Mans Daytona hybrid) è perfettamente in linea con il nostro rinnovato impegno nel Motorsport - ha affermato Julius Seebach, Amministratore Delegato di Audi Sport GmbH e Responsabile delle attività sportive internazionali del Brand - e il regolamento permette di schierare al via delle auto da corsa affascinanti, destinate a competere nelle gare più prestigiose al mondo. In aggiunta, abbiamo la possibilità di sfruttare le sinergie interne al Gruppo Volkswagen, così da accelerare lo sviluppo dei prototipi”. L'erede di Audi R18, tre volte consecutive vittoriosa alla 24Ore di Le Mans, viene realizzata in stretta collaborazione con Porsche. “Uno dei punti di forza del Gruppo Volkswagen consiste nella collaborazione dei Brand nello sviluppo delle vetture stradali - ha aggiunto Seebach - e ora estendiamo questo modus operandi al Motorsport”. La nuova race car sviluppata in base al regolamento LMDh è in fase di prototipazione presso Audi Sport, in parallelo con l'innovativo SUV per la Dakar. “Il team Dakar è sotto massima pressione - ha sottolineato Andreas Roos, Project Manager Audi Sport - dato che mancano poco meno di otto mesi alla prima partecipazione Audi al Rally raid più impegnativo al mondo, prevista a gennaio 2022. Al tempo stesso, vogliamo essere assolutamente pronti per il ritorno a Le Mans. Ecco perché stiamo gestendo entrambi i progetti in parallelo”. Nel frattempo, tutte le opzioni strategiche in merito al progetto LMDh sono state deliberate. “Abbiamo selezionato un partner prestigioso per il telaio, definito il concept del powertrain - ha aggiunto Roos - e insieme ai colleghi di Audi Design, stiamo definendo il look della vettura. Posso anticipare che sarà caratterizzata da un design che entusiasmerà i nostri fan”. Audi detiene il record di distanza alla 24 ore di Le Mans e ha vinto la competizione endurance più importante al mondo per 13 volte. I team Clienti dei quattro anelli si sono affermati sul Circuito de la Sarthe nel 2004 e nel 2005.

