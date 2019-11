Audi presentaa Los Angeles RS Q8, la Q più sportiva

Los Angeles, 21 - Nuova Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q. Coniuga le performance Audi Sport, l'eleganza di una coupé e la versatilità di un SUV. «Per la prima volta nei 25 anni di storia dei modelli Audi RS, abbiamo realizzato un SUV coupé con il DNA di un'autentica sportiva» ha dichiarato Oliver Hoffmann, amministratore delegato di Audi Sport. Grazie al V8 benzina biturbo, Audi RS Q8 è il top di gamma della famiglia Q. Il V8 4.0 TFSI eroga 600 CV e 800 Nm di coppia grazie al quale il SUV coupé scatta da 0 a 100 km/h in 3”8, che diventano 13”7 per raggiungere i 200 km/h. La velocità massima è autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Optando per il pacchetto Dynamic plus, a richiesta, è possibile toccare i 305 km/h. Il V8, forte della sequenza d'accensione 1-3-7-2-6-5-4-8, è caratterizzato da un sound unico possente e sportivo, sul quale il conducente influisce grazie al sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select.

Grazie alla rete di bordo principale a 48 Volt, il V8 biturbo coniuga straordinarie prestazioni ed elevata efficienza. L'alternatore-starter azionato a cinghia costituisce il cuore del sistema mildhybrid (MHEV), che nella guida di tutti i giorni riduce i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 km. Al contenimento dei consumi contribuisce in modo decisivo anche la tecnologia COD (cylinder on demand) che disattiva i cilindri 2, 3, 5 e 8 ai carichi medi e ridotti, disattivando le fasi d'iniezione e accensione e chiudendo le valvole di aspirazione e scarico. Il V8 appannaggio di RS Q8 è abbinato alla trasmissione tiptronic a 8 rapporti con convertitore di coppia ottimizzata negli innesti e alla trazione integrale permanente quattro. In condizioni di marcia ordinarie il differenziale centrale e ripartisce la coppia secondo il rapporto 40:60 tra avantreno e retrotreno.

In caso di perdite d'aderenza la maggior parte della spinta viene trasferita verso l'assale che garantisce una superiore trazione: in funzione delle condizioni di guida fino a un massimo del 70% all'avantreno e fino all'85% al retrotreno. Nuova Audi RS Q8 è caratterizzata da carreggiate di 1.692 mm all'avantreno e 1.696 mm al retrotreno. Le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension RS a cinque bracci realizzate in massima parte mediante elementi in alluminio (di serie) si avvalgono di ammortizzatori regolabili dalla taratura specifica. In funzione delle condizioni di guida e del programma di marcia selezionato dal conducente l'assetto della vettura varia fino a un massimo di 90 mm.

Un ulteriore elemento tecnico di pregio è costituito dalla stabilizzazione antirollio attiva. Un compatto motore elettrico collocato in corrispondenza di ciascuno degli assali gestisce l'azione dei due segmenti della barra stabilizzatrice. Tramite il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select il conducente può modificare il carattere di RS Q8. Sono previsti otto programmi: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad e le modalità specifiche RS liberamente configurabili denominate RS1 ed RS2, attivabili direttamente mediante il tasto “RS MODE” al volante. L'Audi drive select influisce sull'erogazione del motore, la logica di gestione del cambio, lo sterzo integrale, l'assetto, il differenziale sportivo (se presente), il sound allo scarico e il rendimento Q8 può contare su un'ampia gamma diida e dotazioni hi-tech in materia d'infotainmente connettività. Sono disponibili oltre 30 sistemi ausiliari tra i quali spiccano il sistema di assistenza alla guida adattivo, l'assistenza agli incroci, gli avvertimenti al cambio di corsia e per l'avvicinamento al cordolo dei marciapiedi oltre alle telecamere perimetrali.

L'infotainment MMI plus con MMI touch response di serie utilizza per il trasferimento dati lo standard LTE Advanced e integra un hotspot WLAN. La navigazione propone suggerimenti intelligenti per le destinazioni in base ai tragitti effettuati, tenendo conto delle esperienze precedenti e delle condizioni del traffico. Il calcolo del percorso viene effettuato online mediante i server di HERE. Se il collegamento dati si interrompe il sistema passa alla guida a destinazione on-board, sempre attiva. Le funzioni Audi connect integrano la navigazione, conferendole una capacità previsionale. In Italia nuova Audi RS Q8 sarà disponibile nel corso del primo trimestre 2020.