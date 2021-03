Audi, prestazioni da supercar per il suv a zero emissioni

2' di lettura

Venti modelli elettrici entro il 2025. È questa la strategia di Audi per avere entro pochi anni una gamma premium a zero emissioni completa. Tra questi modelli spicca la nuova e-tron S Sportback, provata tra le strade innevate di Cortina d’Ampezzo. Il suv elettrico propone un pacchetto tecnico composto da tre motori elettrici, in grado di assicurare una potenza di 503 cavalli con un scatto da 0 a 100 km/h di 4. 5 secondi. Valori da supercar, mentre il piacere di guida è innalzato da trazione integrale con torque vectoring .

Sul fronte autonomia si arriva fino a sfiorare i 380 chilometri (Wltp) garantiti dalla batteria da 95 kWh. con un pieno di elettroni. Caratterizzata dalla grande griglia anteriore ottagonale, la versione S si differenzia dalla e-tron 55 quattro anche per i passaruota allargati, a sottolineare la maggiore sportività della vettura. La novità principale arriva da sotto la carrozzeria, con la presenza per la prima volta dei tre motori su un’auto prodotta in grande serie. A bordo ritroviamo i due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici – che sostituiscono quasi integralmente i comandi convenzionali. La dotazione digitale dei comandi e della visualizzazione è completata dal virtual cockpit plus da 12,3 pollici (di serie). Il sistema Mmi si avvale della piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo di riferimento. Integrano la navigazione i servizi Audi connect, in primis le informazioni Car-to-X e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente, sia mediante l’app myAudi sia attraverso l’Mmi, quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione. Sul fronte della ricarica arriva la possibilità di arrivare fino a 22 kW in corrente alternata, La vettura può essere ricaricata in corrente continua con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz’ora è possibile disporre dell’80% dell’autonomia. La vettura può essere ricaricata in corrente continua con potenze fino a 150 kW e in meno di 30 minuti si arriva all’80% dell’autonomia. Su strada la e-tron S Sportback abbina il tipico comfort dei quattro anelli ad un piacere di guida inaspettato merito del controllo della dinamica di marcia drive select, di serie.

È così possibile spaziare attraverso sette profili in base alle preferenze personali o alle condizioni di guida e della strada. Il sistema influisce anche sulla taratura delle sospensioni pneumatiche adattive (Adaptive air suspension sport) che, nello specifico, consentono di variare l’altezza da terra dell’auto sino a un massimo di 76 mm. Quanto al prezzi si parte da poco più di 100mila euro.