Q2 rimane fedele allo stile dei suv Audi, ma lo interpreta in modo differente. La linea del tetto è quasi da coupé con il posteriore molto rastremato, mentre i fianchi sono larghi e possenti per un'immagine complessiva sportiva e dinamica, ma anche robusta e con una forte presenza su strada. All'interno dell'abitacolo si respira tutta la raffinatezza tipica di Audi e non mancano tocchi che connotano il lato più giovane di Q2, come i listelli decorativi della plancia retroilluminati e abbinati al colore della carrozzeria. La gamma di soluzioni per la visualizzazione delle informazioni di bordo e l'infotainment propone un'offerta spazia dalla strumentazione con display a colori sino alla soluzione integralmente digitale rappresentata dall'Audi virtual cockpit da 12,3”. Tra i plus il virtual cockpit e un head-up-display facilmente regolabile. I fari led sono di serie su tutta la gamma. Il modello propone inoltre servizi Audi connect ampliati e sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli di categoria superiore. Nel dettaglio la Audi Q2 35 Tdi S tronic è lunga 421 cm, larga 179 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 405 a 1.050 litri. Nella versione 35 Tdi S tronic costa 34.900 euro con motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 138 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 216 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.480 kg.

