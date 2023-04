Bagagliaio oltre i 400 litri e lunghezza a partire per l'Audi Q2, il suv più compatto del marchio dei quattro anelli. Q2 rimane fedele allo stile dei suv Audi, ma lo interpreta in modo differente. La linea del tetto è quasi da coupé con il posteriore molto rastremato, mentre i fianchi sono larghi e possenti per un'immagine complessiva sportiva e dinamica, ma anche robusta e con una forte presenza su strada. All'interno dell'abitacolo si respira tutta la raffinatezza tipica di Audi e non mancano tocchi che connotano il lato più giovane di Q2, come i listelli decorativi della plancia retroilluminati e abbinati al colore della carrozzeria. La gamma di soluzioni per la visualizzazione delle informazioni di bordo e l'infotainment propone un'offerta spazia dalla strumentazione con display a colori sino alla soluzione integralmente digitale rappresentata dall'Audi virtual cockpit da 12,3”. Tra i plus il virtual cockpit e un head-up-display facilmente regolabile. I fari led sono di serie su tutta la gamma. Il modello propone inoltre servizi Audi connect ampliati e sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli di categoria superiore. Nel dettaglio la versione scelta è la Q2 30 Tdi S line edition lunga 421 cm, larga 179 cm, alta 151 cm con un bagagliaio da 405 a 1.050 litri. Nella versione 30 Tdi S line edition è spinta dal motore a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 136 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 202 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.440 kg.

