Audi Q2 e-tron, il suv compatto a batteria e la A2

La gamma di elettriche Audi, dopo aver presidiato i segmenti premium del mercato, prevede un'ulteriore evoluzione nei segmenti dei suv medie e compatte. Il primo di questi modelli dovrebbe essere Q2 e-tron, derivata dalla nuova generazione di Q2. L'altro modello potrebbe essere la A2 a suo tempo utilizzata per una multispazio molto compatta, potrebbe tornare alla ribalta per identificare una cinque porte con lunghezza complessiva intorno ai 4,2 metri. L'obiettivo è presidiare, in chiave premium, uno dei settori più importanti specie per il mercato europeo.