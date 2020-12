Audi Q2: ecco come è fatta, come va e quanto costa la nuova serie

Audi Q2, come va la 35 Tdi quattro S tronic



Il turbodiesel di 2 litri della 35 Tdi, oltre a essere più sobrio e pulito del precedente, a fronte dell'immutata potenza di 150 cavalli offre una coppia un po' superiore a un regime inferiore: 360 Nm a 1.600 giri. Si abbina esclusivamente al cambio a doppia frizione e alla trazione quattro di ultima generazione, che prevede anche la ripartizione selettiva della motricità fra le ruote. Quindi, dal posto guida questa Q2 risulta un po' differente dalla precedente. Infatti, dal sedile sportivo della S line edition si avverte un'erogazione più fluida e che risponde con più precisione a ogni sollecitazione. In definitiva, sfodera sempre il carattere giusto per assecondare la gradevolezza della guida, ovviamente secondo gli input impartiti dalle modalità di configurazione vettura, esprimendosi in generale un po' più sommessamente del predecessore. Quindi, facendo un po' progredire anche il confort. Per quanto riguarda la voce consumi al termine di un percorso assai vario il computer di bordo indicava una percorrenza media di 14,3 chilometri con un litro, a fronte dei 17,2 dichiarati dalla casa. Il dinamismo non presta il fianco a critiche, anche perché l'adozione dello sterzo progressivo non solo si riflette sulla maneggevolezza ma rende più diretto il dialogo fra guidatore e vettura.



Audi Q2, versioni e prezzi



La nuova Q2 debutta a prezzi che vanno da 28.100 a 43.250 euro con quattro versioni e sette allestimenti. L'offerta parte dalla 30 Tfsi spinta dal tricilindrico turbo da un litro con 110 cavalli. Poi propone le versioni a trazione anteriore e integrale della 35 Tfsi equipaggiata con il 1.500 sovralimentato da 150 cavalli, con disattivazione di due cilindri in alcune condizioni di marcia, abbinato al cambio a doppia frizione a sette marce. Per il momento, l'offerta turbodiesel si basa solo sulla 35 Tdi quattro S tronic mossa da un'unità di 2 litri con 150 cavalli. Gli allestimenti sono il normale, il Business che si declina anche in Plus, l'Admired e l'Admired Advance, l'S line edition e l'Identity Black. A partire dalla primavera arriveranno la 40 Tfsi s tronic a trazione integrale da 190 cavalli e l'esuberante SQ2 da 300 cavalli. Infine, per esempio per la 35 Tfsi S tronic sono previste formule finanziare con rate per tre anni da 219 euro e canoni di noleggio da 269 euro per tre anni/30mila chilometri