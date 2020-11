Audi Q2, lunghezza 4,21 metri

Aggiornamento di metà carriera per l'Audi Q2, partendo dallo stile aggiornato fino a novità come i fari a Led di serie e in opzione i Matrix Led. Atteso nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre 2020, il suv compatto dei quattro anelli si aggiorna anche sul fronte della connettività grazie ai servizi Audi Connect ampliati e alla dotazione infotainment all'altezza dei modelli Audi di classe superiore. Il restyling della Q2 prevede tratti stilistici più netti e squadrati, mentre le dimensioni crescono di pochi millimetri in lunghezza – ora di 4,21 metri – a fronte di una larghezza (1,79 metri) e altezza (1,54 metri) praticamente invariate. L'andamento poligonale delle linee viene esteso alla zona posteriore: il paraurti integra un inedito estrattore con cinque inserti pentagonali. Anche il frontale è stato ridisegnato, sottolineando le superfici al di sotto dei gruppi ottici. Il single frame ottagonale, collocato in posizione lievemente ribassata rispetto al precedente modello si avvale della griglia ispirata, anch'essa, al design poligonale. Le varianti con estetica advanced ed S line sono contraddistinte dalle affilate feritoie tra calandra e cofano motore, omaggio alla mitica Audi Sport quattro del 1984. La rinnovata Audi Q2 debutta in Europa con un motore a iniezione diretta della benzina: il quattro cilindri 1.5 Tfsi da 150 cavalli e 250 Nm di coppia, accreditato di consumi contenuti in 5,8 – 6,5 litri ogni 100 chilometri nel ciclo combinato Wltp e di emissioni di CO2 di 133 – 149 grammi/km. L'efficienza del propulsore è rafforzata dalla tecnologia cylinder on demand (Cod), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi. Entro la fine dell'anno amplieranno la gamma ulteriori unità Tfsi e Tdi. Tutte le motorizzazioni rispettano la più recente normativa antinquinamento Euro 6 d-isc-fcm (Wltp 3.0)

Per saperne di più consulta i nostri listini: