Audi Q2 restyling, ora è più connessa e arrivano i fari Matrix Led SI aggiorna nello stile e nelle dotazioni, partendo dalla connettività migliorata fino alla guida autonoma di livello 2 di Simonluca Pini

Aggiornamento di metà carriera per l'Audi Q2, partendo dallo stile aggiornato fino a novità come i fari a Led di serie e in opzione i Matrix Led. Atteso nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre 2020, il suv compatto dei quattro anelli si aggiorna anche sul fronte della connettività grazie ai servizi Audi Connect ampliati e alla dotazione infotainment all'altezza dei modelli Audi di classe superiore.

Audi Q2 restyling, dimensioni

Il restyling della Q2 prevede tratti stilistici più netti e squadrati, mentre le dimensioni crescono di pochi millimetri in lunghezza – ora di 4,21 metri – a fronte di una larghezza (1,79 metri) e altezza (1,54 metri) praticamente invariate. L'andamento poligonale delle linee viene esteso alla zona posteriore: il paraurti integra un inedito estrattore con cinque inserti pentagonali. Anche il frontale è stato ridisegnato, sottolineando le superfici al di sotto dei gruppi ottici. Il single frame ottagonale, collocato in posizione lievemente ribassata rispetto al precedente modello si avvale della griglia ispirata, anch'essa, al design poligonale. Le varianti con estetica advanced ed S line sono contraddistinte dalle affilate feritoie tra calandra e cofano motore, omaggio alla mitica Audi Sport quattro del 1984.

Nuova Audi Q2, arrivano i proiettori Matrix Led

I proiettori a Led sono ora di serie, mentre i proiettori Matrix Led con gruppi ottici posteriori a Led e indicatori di direzione dinamici sono disponibili a richiesta, a eccezione della versione Business plus che include il sistema d'illuminazione nel primo equipaggiamento. Proiettori Matrix Led che costituiscono una novità assoluta per Audi Q2. Nel dettaglio, sette Led singoli, integrati in un modulo condiviso, emettono un fascio abbagliante adattivo, così da rischiarare la carreggiata in modo ottimale senza infastidire gli altri utenti della strada. La telecamera anteriore rileva il traffico e permette di disattivare selettivamente alcuni segmenti luminosi, lasciando attivi gli altri a beneficio del comfort e della sicurezza di guida. I proiettori Matrix Led integrano gli indicatori di direzione dinamici, forti di sette diodi dedicati, le luci diurne dalla firma luminosa specifica – affidata a dieci Led collocati dietro ottiche romboidali – le funzioni luci autostradali, che estendono il fascio luminoso alle velocità più elevate, e di regolazione automatica della profondità oltre alle animazioni coming home/leaving home che rendono immediatamente riconoscibile la vettura. In abbinamento alla navigazione Mmi plus, le luci di svolta divengono dinamiche, così da illuminare la curva prima ancora che il conducente agisca sullo sterzo. Quanto ai gruppi ottici posteriori a Led, di serie dalla variante Business plus, i Clienti possono scegliere tra due versioni, corredate o meno degli indicatori di direzione dinamici.

Gamma colori

La gamma colori si arricchisce di cinque tinte: la tonalità verde Mela costituisce un'anteprima per la gamma Audi, mentre sono una novità le colorazioni grigio Manhattan, blu Navarra, grigio Zinco e blu Turbo. I blade in corrispondenza dei montanti posteriori sono disponibili di serie in tinta con la carrozzeria oppure in nero brillante, grigio Manhattan e argento selenite in funzione degli allestimenti. Di serie, la verniciatura a contrasto prevede elementi in nero zigrinato per la variante d'ingresso, in grigio Manhattan per la versione Admired Advanced e in tinta con la carrozzeria per gli allestimenti S line edition e Identity Black.

Interni Audi Q2 2020

Il design degli interni, omologati per cinque persone, riprende il linguaggio stilistico degli esterni, ispirato a forme poligonali. Le bocchette di aerazione e il pomello della leva del cambio, o la leva selettrice della trasmissione a doppia frizione S tronic, sono caratterizzati da un look inedito. In alternativa alla configurazione standard, è possibile optare per gli interni S line con sedili anteriori sportivi. Gli inserti luminosi Format, a richiesta, includono profili decorativi – la retroilluminazione è disponibile in 10 colorazioni – in corrispondenza della plancia, della console e della zona d'appoggio delle ginocchia lungo il tunnel. I rivestimenti in microfibra Dinamica, in sostituzione dell'Alcantara, costituiscono una novità. Gli equipaggiamenti opzionali interni sono organizzati principalmente in pacchetti. Tra le dotazioni a richiesta spicca la funzione riscaldamento/aerazione supplementare, attivabile a tempo o da remoto a motore spento. Il vano bagagli ha una capienza di 405 litri ampliabile a 1.050 litri abbattendo gli schienali delle sedute posteriori. A richiesta, sono disponibili il portellone a comando elettrico e il gancio di traino.