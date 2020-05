Audi Q2, stile aggressivo e interni di qualità

È il più piccolo fra i suv-crossover del brand dei quattro anelli. Il look è aggressivo per via della linea spigolosa, dei piccoli finestrini, nonché degli estesi montanti posteriori. Viste le dimensioni ridotte, è lunga 419 cm, è adatta anche all'uso cittadino. Silenziosa e maneggevole, ha un buon comportamento di guida e non è troppo alta da terra. Gli interni sono realizzati con cura, e accolgono fino a cinque passeggeri. Brillante il tre cilindri turbo a benzina di 1.000 cc da 116 cv e 200 Nm di coppia motrice che garantisce riprese vivaci e bassi consumi. Prezzi a partire da 27.000 euro.