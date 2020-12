Audi Q3 e Q3 Sportback Tfsi e, arrivano le versioni plug-in hybrid L'ibrido alla spina contagia anche le due declinazioni del suv compatto dei Quattro Anelli. Il sistema ha 245 cavalli e dà la possibilità di viaggiare a emissioni zero per 51 chilometri. di Massimo Mambretti

L'ibrido alla spina contagia anche le due declinazioni del suv compatto dei Quattro Anelli. Il sistema ha 245 cavalli e dà la possibilità di viaggiare a emissioni zero per 51 chilometri.

Con le nuove versioni Tfsi e delle Q3 e Q3 Sportback che saranno in vendita all'inizio del 2021, l'Audi allarga ancora la propria gamma ibrida alla spina. Ora è formata da dieci modelli che spaziano dall'A3 Sportback all'ammiraglia A8, includendo anche i suv di taglia più robusta come la Q5 e a Q7.

Audi Q3 e Q3 Sportback Tfsi e, powertrain dedicato

Il sistema propulsivo di queste Q3 è simile, ma non del tutto uguale, a quello dell'analoga A3 Sportback da poco in vendita. È composto da un motore turbo a benzina di 1,4 litri con 150 cv con 250 Nm di coppia e da un'unità elettrica con 116 cv e 330 Nm e dialoga con una cambio a doppia frizione a sei marce. Complessivamente sviluppa 245 cv e 400 Nm arrivando a offrire un boost di potenza per 10”, promettendo percorrenze medie a batteria carica nell'ordine di 32 chilometri con un litro ed emissioni di CO2 di 32 g/km. Inoltre permette di viaggiare a emissioni zero per 51 chilometri lanciando avvisi sonori a bassa andatura, ma consentendo anche di raggiungere i 140 all'ora. Invece, nella modalità ibrida permette alle Q3 Tfsi e di raggiungere i 210 all'ora e di toccare i 100 orari in 7”3.

Audi Q3 e Q3 Sportback Tfsi e, rete elettrica sofisticata

La rete elettrica si basa su una compatta batteria agli ioni di litio ad alta densità da 13 kWh, ricaricabile completamente dalla rete domestica in meno di quattro ore. Inoltre, si avvale di un'avanzata gestione dei flussi energetici, oltre che di un sistema di recupero dell'energia nei rallentamenti molto vigoroso ereditato dalla famiglia delle full-electric e-tron. All'ottimizzazione dell'efficienza del sistema propulsivo le Q3 Tfsi e dedicano modalità specifiche, ovvero l'Electric e l'Auto Hybrid, oltre a quelle per il mantenimento e la ricarica in marcia della batteria. Ovviamente, possono interagire con quelle tipiche di configurazione vettura by Audi: Efficiency, Comfort, Dynamic e Individual. All'elettrificazione è dedicata una connettività da remoto tramite app per gestire molte funzioni, oltre a servizi e abbonamenti dedicati alla ricarica nonché tariffe agevolate per le abitazioni private sviluppate con Alpiq e Agn Energia.

Audi Q3 e Q3 Sportback Tfsi e, si riconoscono per pochi dettagli

Le nuove versioni dei due suv compatti Q3 si distinguono esteticamente dalle altre, in particolare, per lo sportello che cela la presa di ricarica della batteria sul parafango anteriore sinistro e, per chi davvero pone molta attenzione, per l'assetto rialzato di 10 millimetri. Nell'abitacolo l'elettrificazione è tradita dal tasto per la configurazione elettrica e ibrida, per le videate dedicate all'elettrificazione del cockpit digitale configurabile da 10,25” e quelle per gestire la batteria, alle quali si accede dal display da 10,1” del sistema d'infotainment. Quest'ultimo interagisce con i comandi vocali, la connettività car-to-X e Amazon. La dotazione di serie delle Q3 ibride plug-in è completata da tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza ereditate dalle Audi di taglia superiore. Rispetto alla Q3 tradizionali le Tfsi e offrono una capacità minima di carico leggermente inferiore, poiché si attesta a 380 litri.