Audi Q3 incentivi 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per l'Audi Q3, grazie ai 123 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione diesel 35 Tdi S Tronic Business. Giunta alla seconda generazione, Q3 si presenta più matura dal punto di vista estetico e offre una praticità d’uso superiore, grazie alle dimensioni più generose, alla versatilità degli interni e ai molteplici dettagli pratici. Analogamente ai modelli di categoria superiore, anche la nuova Q3 dispone ora del cockpit virtuale, di un ampio display per il sistema Mmi touch e di soluzioni all'avanguardia per l'infotainment connesso. Nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in fase di parcheggio, nella guida in città e sui percorsi autostradali garantendo, in sinergia con l’assetto ottimizzato, un netto incremento del comfort di marcia. Diverse le possibilità di personalizzazione tramite i numerosi optional ed i diversi pacchetti opzionali, come l’S line exterior che offre caratterizzazioni estetiche maggiormente sportive. Nel dettaglio la Audi Q3 35 Tdi S tronic Business è lunga 448 cm, larga 186 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 530 a 1.525 litri. Nella versione 35 Tdi S tronic Business costa 43.000 euro incentivi esclusi con motorizzazione a gasolio di 1.968 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 123 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 207 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.655 kg.

