Audi Q3, l’ibrido plug-in da 245 cv e 50 km di autonomia

Alla guida è piacevole e anche brillante in partenza e nelle accelerazioni. Il baricentro è piuttosto alto ma grazie alla posizione delle batterie, i pesi sono bilanciati quindi non soffre particolarmente di rollio. Un po’ invasivo il sistema di mantenimento della corsia. Per ricaricare la batteria si può far ricorso a una presa domestica da 230 Volt o, grazie ad un impianto trifase, a 400 Volt, con quest’ultimo è possibile ricaricare da 0 a 100% in quattro ore. E, per gestire la vettura da remoto, è possibile scaricare l’app myAudi che trasferisce i servizi Audi connect sullo smartphone.

Quattro i programmi di guida che gestiscono la modalità di “interazione” tra i due motori: Ev, a trazione elettrica; Auto, modalità ibrida automatica; battery hold, risparmio d’energia a vantaggio di una fase successiva; e battery charge, ricarica della batteria.

Mentre, tramite il sistema Audi drive select (di serie), il conducente ha a disposizione i classici programmi di guida: auto, comfort, dynamic e individual. Il prezzo della versione provata parte da circa 54mila euro.