Audi Q3 ora è anche ibrido a 48 Volt benzina e diesel Audi Q3, anche nella versione Sportback, diventa ibrido con le versioni a 48 Volt, anche in versione Q3 Sportback di Simonluca Pini

4' di lettura

La gamma Audi Q3 cresce con le nuove versioni ibride a 48 Volt in abbinamento alle motorizzazioni 2.0 Tdi 150 cavalli S tronic e 1.5 Tfsi 150 cv S tronic, entrambe con trazione integrale quattro. Disponibile sulla Q3 e sulla Q3 Sportback, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt per la prima volta viene montata su dei suv Audi con motore a 4 cilindri. L’alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 cavalli. Il sistema frenante elettroidraulico e la frenata rigenerativa s’ispirano ad Audi e-tron, prima elettrica Audi, e alla gamma ibrida plug-in dei quattro anelli.



Audi Q3 ibrido, interni

Salendo a bordo non mancano una lunga lista di dotazioni come il cockpit digitale e il display MMI touch in abitacolo, le soluzioni d’infotainment , il comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune, la navigazione, i servizi Audi connect, incluse le informazioni Car-to-X e Amazon Alexa, e i sistemi ausiliari che offrono assistenza in fase di parcheggio, nella guida in città e nei viaggi.



Alimentazione a 48 Volt

La rete di bordo a 48 Volt vede l’alternatore-starter azionato a cinghia (Bsg, Belt-Driven Starter ) integrare in un unico modulo la connessione al propulsore termico e il motore elettrico.

Quest’ultimo chiamato a operare da alternatore nelle fasi di rilascio e frenata. L’Bsg garantisce un boost elettrico, vale a dire un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 cv sino a una velocità di 20 km/h.

La frenata rigenerativa è legata all’azione dell’alternatore-starter, in grado di recuperare sino a 12 kW di potenza. L’Bsg opera in via esclusiva con decelerazioni sino a 0,1 g. Quando la decelerazione richiesta è superiore, agisce in abbinamento al sistema frenante idraulico. L’energia recuperata viene immagazzinata in una specifica batteria agli ioni di litio da 9,5 Ah, collocata alla base del sedile del guidatore.