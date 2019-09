Audi RS Q3 e RS Q3 Sportback, arrivano i suv “cattivi” da 400 cavalli di Corrado Canali

Audi RS Q3

2' di lettura

La “famiglia” delle nuove RS by Audi si amplia con due modelli che sono concepiti sulla stessa base, la Q3 e la Q3 Sportback. In vendita a partire dall'inizio del 2020 le due vetture presentano sostanziali differenze a cominciare dalla linea: più classico per la RS Q3, più sportiva ed estrema per la Sportback, che è anche più bassa di 4,5 centimetri, per 1,56 metri d'altezza. Entrambe, in ogni caso, sono offerte con dei i passaruota aumentati di 10 mm rispetto ai modelli in gamma.

Audi RS Q3

Per la prima volta, inoltre, la nuova RS Q3 ha un sistema di scarico a due uscite ovali e non manca un lungo spoiler, ad aumentare la deportanza della vettura. Di serie per entrambe ci sono dei cerchi da 20”, ma si possono richedere dei 21” in opzione, mentre i gruppi ottici sono a Led con i Matrix sono in opzione.

Il motore a cinque cilindri turbo a benzina sotto al cofano di entrambe è stato oggetto di un'accurata rivisitazione. Se la cilindrata, infatti, è rimasta di 2.480 cc la potenza è cresciuta del 17%, arrivando fino a400 cv, abbinati a 480 Nm disponibili fra i 1.950 e i 5.850 giri. Sei, inoltre, le modalità di guida previste.

La velocità massima è di 250 kmh ma a richiesta è possibile portarla a 280 kmh, mentre lo 0-100 kmh è previsto in 4,5 secondi.

Prestazioni disponibili grazie alla trazione integrale Quattro, ma anche al cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. A tutto ciò va messa in conta il risparmio di peso del motore che ha perso 26 kg, utili per contenere il peso complessivo di circa 1.700 kg.