Audi Q3 Sportback

Lo spazio a bordo non cambia ma lo stile diventa più sportivo con la nuova Audi A3 Q3 Sportback.

Il primo suv, coupé compatto Audi abbina sportività e versatilità unendo il design grintoso di una coupé, le performance dinamiche di una berlina sportiva e la fruibilità nell'utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. L'altezza inferiore di tre centimetri rispetto a Q3 enfatizza l'impronta a terra della vettura. Q3 Sportback è lunga 4,50 metri e può contare su di un abitacolo ampio e modulare. Di serie il divanetto a tre posti può essere regolato in longitudine di 130 millimetri. Gli schienali frazionabili nel rapporto 40:20:40 sono inclinabili in sette posizioni. Una volta abbattuti il volume del bagagliaio cresce da 530 a 1.400 litri. Q3 Sportback si avvale di un concept di azionamento dei comandi e visualizzazione ispirato a Q3 e privo di strumenti analogici. La dotazione di serie include l'Audi virtual cockpit da 10,25”, mentre il sistema di navigazione MMI plus porta in dote il display MMI touch con diagonale da 10,1” al centro della plancia. Al comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune si accompagnano le ricerche mediante l'immissione di testo libero. Di serie lane departure warning e lane change warning, così come l'Audi pre sense front.

