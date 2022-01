Q3 Sportback abbina sportività e versatilità unendo il design grintoso di una coupé, le performance dinamiche di una berlina sportiva e la fruibilità nell'utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility. L'altezza inferiore di tre centimetri rispetto a Q3 enfatizza l'impronta a terra della vettura. La Sportback può contare su un abitacolo ampio e modulare. Di serie il divanetto a tre posti può essere regolato in longitudine di 130 millimetri. Gli schienali frazionabili nel rapporto 40:20:40 sono inclinabili in sette posizioni. Una volta abbattuti il volume del bagagliaio cresce da 530 a 1.400 litri. Q3 Sportback si avvale di un concept di azionamento dei comandi e visualizzazione privo di strumenti analogici. La dotazione di serie include l'Audi virtual cockpit da 10,25”, mentre il sistema di navigazione MMI plus porta in dote il display Mmi touch con diagonale da 10,1” al centro della plancia. Al comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune si accompagnano le ricerche mediante l'immissione di testo libero. Di serie lane departure warning e lane change warning, così come l'Audi pre sense front. Nel dettaglio la Audi Q3 Sportback 35 Tfsi S tronic S line edition è lunga 450 cm, larga 184 cm, alta 157 cm con un bagagliaio da 410 a 1.280 litri. Nella versione 35 Tfsi S tronic S line edition costa 49.050 euro con motore a ibrida benzina di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 250 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 58 litri. Le emissioni di CO2 sono di 165 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 201 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.605 kg.

