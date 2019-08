Audi Q3 Sportback, SQ8 e Q7, ecco quanto costano i nuovi suv

2' di lettura

Si infiamma la concorrenza nel settore dei modelli a “ruote alte” grazie soprattutto al brand di lusso del Gruppo VW e cioè Audi che ha deciso di avviare una vera e propria offensiva a tutto campo che si è materializzata con l'annuncio prima del versione “coupé” della Q3, la Sportback, ma anche della nuova SQ8 TDI e infine col rilancio dell'ammiraglia fra i suv di Audi, la Q7. Tutti e tre i modelli sono già prenotabili prima ancora del loro debutto in pubblico previsto al prossimo Salone dell'auto di Francoforte (12-22 settembre).

Forte di design più grintoso, ma anche di prestazioni paragonabili a quelli di una berlina sportiva più compassata, abbinate ad una versatilità tipica delle vetture “sport utility”, la nuova Q3 Sportback ha il potenziale di diventare il modello di punta della gamma “a ruote alte” di Audi. Lunga 4,50 metri la Sportback offre un abitacolo ampio e funzionale con di serie un divano a tre posti che può essere regolato longitudinalmente di 130 mm. Gli schienali, inoltre, sono frazionabili 40:20:40, oltre che inclinabili in sette diverse posizioni. E una volta abbassati, il volume del bagagliaio cresce da 530 fino a 1.400 litri.



Per nuova Q3 Sportback, Audi si avvale di un concept di azionamento dei comandi e visualizzazione che si è ispirato alla Q3 e dunque è privo di strumenti analogici. La dotazione di serie, poi, include l'Audi virtual cockpit da 10,25 pollici, a richiesta anche nella configurazione plus da 12,3 pollici, mentre il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie per tutte le versioni fatta eccezione per l'allestimento “entri leve”, porta in dote il display MMI touch con diagonale da 10,1 pollici al centro della plancia.



Al lancio la nuova Audi Q3 Sportback è disponibile con un motore a benzina di 2.000 cc da 230 cv e 350 Nm di coppia mentre in alternativa c'è un turbodiesel sempre 2.000 cc da 150 cv e 340 Nm di coppia. La Q3 Sportback è disponibile nelle versioni “entry level”, Business Plus, S line edition e Quattro edition a partire da 41.400 euro per la 2.000 TDI Quattro 150 CV. Prezzi d'attacco di 41.500 e 47.750 euro per la Sportback 2.000 TDI S tronic 150 CV e Q3 Sportback 2.000 a benzina TFSI Quattro S tronic 230 CV.



E veniamo alla nuova SQ8 TDI che dispone del motore diesel più potente disponibile oggi sul mercato europeo e cioè il V8 di 4.000 cc da 435 cv e 900 Nm di coppia ed è in vendita al prezzo di 109.850 euro.

Infine la nuova Q7, la ammiraglia dei modelli a “ruote alte” di Audi rinnovatasi oltre che esteticamente, anche con tanti contenuti tecnici e non soltanto derivati dalla più sportiva Q8, tanto che è proposta per la prima volta anche in versione “green” col sistema mild hibrid e a prezzi che partono da 71.300 euro.