L'Audi Q4 E-Tron è una suv medio-grande a batteria. Si basa sulla piattaforma MEB, progettata dal gruppo Vw per i veicoli a corrente. Nell’aspetto elaborato, con degli sbalzi ridotti, delle marcate nervature nei parafanghi e per la grande mascherina, la Q4 e-tron si riallaccia agli altri suv a motori termici del brand. Fra le curiosità, citiamo i fari a matrice di Led che offrono la possibilità di scegliere fra quattro firme luminose per le luci diurne: è stata la prima Audi con questa personalizzazione. Moderno e ben fatto l'abitacolo che ricorda quello degli altri modelli del marchio ed è così spazioso da poter accogliere bene anche cinque persone. Nella plancia spiccano la strumentazione digitale ampiamente personalizzabile e il monitor del sofisticato sistema multimediale: dotato di navigatore, indica i punti di ricarica nelle vicinanze. Il bagagliaio ha una soglia di carico distante dal suolo, ma è capiente e dispone di un vano sotto il fondo per contenere i cavi per rigenerare la batteria. A dispetto del peso elevato, la Q4 E-Tron è agile, reattiva e si guida con facilità. Bene, infine, il confort a bodo risultato sia dell’efficacia garantita delle sospensioni, ma anche dell’ottimo isolamento acustico che si perceisce dentro l’abitacolo.



