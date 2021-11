Audi Q4 e-tron

Il primo suv compatto full electric Audi è una vettura nativa elettrica: adotta la piattaforma modulare Meb del gruppo Volkswagen che consente di abbinare le dimensioni esterne di un'auto di gamma media (di poco superiori ad Audi Q3) all'abitabilità di un modello di due categorie superiori, in linea con il suv full size Q7. La versione entry level con batteria ad alto voltaggio da 55 kWh permette un’autonomia fino a 341 km. Q4 e-tron presenta il raggio di sterzata più contenuto dell'intera gamma Audi (10,2 metri), a vantaggio della manovrabilità negli spazi stretti, mentre la potenza di ricarica in corrente alternata (AC) si attesta sino a 11 kW; sono quindi sufficienti 7,5 ore per rigenerare il 100% dell'energia. Optando per la ricarica in corrente continua (DC) per accumulare l'80% dell'energia bastano 38 minuti. Q4 e-tron ha una capacità di carico di 520 litri con cinque persone a bordo, analoga alla “sorella maggiore” Audi Q5. Nello specifico la 40 e-tron Q4 è lunga 459 cm, larga 187 cm, alta 163 cm con un bagagliaio da 520 a 1.490 litri. Nella versione 40 e-tron Q4 costa 51.100 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.125 kg.

