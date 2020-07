Audi Q4 e-tron anche in versione Sportback

Delle 20 nuove elettriche che Audi conta di lanciare entro il 2025 due sono di dimensioni compatte: si tratta della Q4 e-tron, svelata a marzo del 2019 e l'ultima arrivata la Sportback e-tron, entrambe in vendita nel 2021. I due modelli, pur con molto in comune, sono assai diversi nello stile, perché la Q4 Sportback e-tron ha una silhouette più dinamica, per effetto del lunotto inclinato, dello spoiler dietro e della coda alta. I motori elettrici sono sempre due: quello dietro da 204 cv e l'anteriore da 102 cv se le ruote perdono aderenza. L'autonomia varia: fino a 450 km con l'integrale, fino a 500 km con la posteriore.