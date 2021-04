Audi Q4 e-tron: arriva l’e-suv compatto e per le famiglie

3' di lettura

L sfida dell’elettrico premium entra nel vivo. Come? Con l’arrivo del suv compatto Audi a zero emissioni, nativamente elettrico. Se fino ad oggi il marchio dei quattro anelli puntava alla fascia alta del listino con i maxi suv e-tron e la super sportiva e-tron Gt, ora con la Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback il numero di clienti è destinato a crescere esponenzialmente grazie ad un prezzo di partenza pari a 45.700 euro che si riducono a poco più di 35 mila con gli incentivi statali. La vettura sfida la Tesla Model Y che in Europa ancora non esiste nonché la Bmw iX3 e la Mercedes EQA che però derivano da modelli termici.

Se a questa cifra si aggiunge uno spazio realmente da famiglia abbinato a dimensioni adatte all’uso cittadino, la novità di Ingolstadt ha tutte le carte in regola per diventare la prima elettrica per molti automobilisti. Presentata ieri a Milano in anteprima mondiale in occasione della Interni Designer Week, la nuova Q4 e-tron assicura autonomie fino a 520 cavalli e una potenza massima di 299 cavalli.

Loading...

Realizzata sulla piattaforma modulare Meb, punto di partenza della maggior parte delle nuove elettriche del gruppo Volkswagen come Vw ID.4 e Skoda Enyaq, sarà disponibile anche in versione Sportback. Complessivamente Audi presenterà entro cinque anni 20 modelli a batteria.

La Q4 esteticamente mostra un’immagine caratterizzata dalla forte personalità partendo dalle linee decise del frontale e dalla linea particolarmente bassa sulla versione Sportback. Le dimensioni sono pari ad una lunghezza di 4,59 metri, ad una larghezza di 1,86 metri e un’altezza pari a 1,61 metri. Allo sbalzo anteriore contenuto in 86 centimetri si abbina ad un passo pari 2,76 metri. Su richiesta sono disponibili i fari Matrix Led, con quattro firme luminose, mentre al posteriore una striscia luminosa collega i due proiettori.

È disponibile una scelta di otto colori per la finitura della vernice, inclusa la nuova tonalità metallizzata Viola Aurora e Blu geyser. Altra novità arriva dagli interni della Q4 e-tron, completamente nuovi e dotati di particolari come l’head-up display con realtà aumentata, i nuovi volanti e la strumentazione digitale da 10.25” di serie sin dal primo livello. Debutto anche per lo schermo centrale touch da 11.6” (il più grande mai montato su un’Audi) da cui gestire il sistema di infotainment Mib 3 connesso, con comandi vocali evoluti e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.