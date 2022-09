Audi Q4 e-tron aumenta l'autonomia. Arriva anche una versione da 265 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

Audi inserisce due importanti novità nella gamma Q4 e-tron: nuova autonomia e una versione più potente da 265 cv con trazione integrale elettrica. Introdotto anche un servizio di aggiornamento on demand di alcune funzioni rilasciate dopo l'acquisto dell'auto.

La gamma e le novità

Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron ricoprono un ruolo di primo piano nella transizione del brand verso la mobilità elettrica e costituiscono la soglia d'accesso nel mondo Bev (battery electric vehicle) dei quattro anelli.

Basato sul pianale Meb del gruppo Volkswagen, il c-suv dei quattro anelli è disponibile sia con trazione posteriore che integrale, con uno o due motori elettrici con potenze comprese tra i 204 e i 299 cv e la disponibilità di batterie da 55 o 82 kWh. Inoltre, la personalizzazione dell'auto è incrementato con l'ampliamento dell'offerta Q4 Sportback e-tron e l'introduzione della innovative funzioni on demand.

Frenata elettroidraulica più efficiente

Il miglioramento dell'autonomia è appannaggio del sistema frenante. Infatti, sin dal lancio nel 2018, Audi e-tron è stato equipaggiata con il sistema frenante elettroidraulico che, in funzione della situazione di marcia, decide se rallentare mediante l'elettromotore (per la maggior parte dei casi quello posteriore che è chiamato ad agire quale generatore), i freni meccanici oppure una combinazione delle due soluzioni.

L'evoluzione del sistema frenante elettroidraulico e del relativo software di gestione ha permesso di ottenere un miglioramento dei valori dell'autonomia che spaziano dai 12 km per la versione a trazione posteriore 40 e-tron ai 26 km per il top di gamma 50 e-tron a trazione integrale, passando per 17 km per la 35 e-tron e i 22 km per la 45 e-tron.

La gamma si allarga con la 45 e-tron

La famiglia Q4 e-tron si amplia con il debutto della versione 45 e-tron quattro da 265 cv e 425 Nm di coppia massima e chiamata a posizionarsi tra la variante a trazione posteriore 40 e-tron da 204 cv e la top di gamma 50 e-tron quattro da 299 cv.

La 45 e-tron diventa così porta d'ingresso alla trazione integrale quattro elettrica della gamma la cui base tecnica è costituita da due elettromotori, uno su ciascun assale. Nelle condizioni di marcia normali funziona solo il motore elettrico posteriore mentre quando viene richiesto il massimo delle prestazioni o in caso di ridotta aderenza o, ancora, in condizioni di sottosterzo o sovrasterzo, viene attivato anche quello posto anteriormente.

Performance e ricarica

Come le versioni 40 e-tron e 50 e-tron, anche la 45 e-tron monta una batteria da 83 kWh che consente un'autonomia sino a 522 km (ciclo di omologazione Wltp).

Le performance sono interessanti: lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 6,9 secondi e la velocità massima autolimitata è di 180 km/h.

Audi Q4 45 e-tron, come le altre versioni con accumulatore da 82 kWh, può essere ricaricata in corrente alternata o in corrente continua con potenze, rispettivamente sino a 11 kW e sino a 135 kW.