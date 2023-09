Audi Q4 e-tron, l'autonomia supera i 560 chilometri. Diventa più potente, efficiente e tecnologica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'Audi Q4 e-tron si aggiorna e lo fa diventando più efficiente, aumentando l'autonomia, le potenze disponibili e la dotazione di serie e in opzione. In grado di percorrere sino a 562 chilometri a seconda dei modelli, nelle versioni più potenti vede aumentare la potenza di 82 cavalli e la ricarica in corrente continua raggiunge i 175 kW. Migliorata anche la dinamica di guida, merito dello sterzo più diretto e della taratura rivista delle sospensioni, mentre l'offerta di Adas si arricchisce con il debutto del cambio di corsia assistito. Apertura degli ordini da ottobre

Audi Q4 e-tron 2024, autonomia e prestazioni

L'aggiornamento della gamma Q4 e-tron, in versione suv e Sportback, vede un miglioramento delle prestazioni del motore sincrono a magneti permanenti. L'Audi Q4 Sportback 45 e-tron, evoluzione della versione 40 e-tron 2WD, vede l'autonomia raggiungere i 562 chilometri con omologazione Wltp pari a 22 km in più rispetto al precedente modello. L'aumento di autonomia è ancora più significativo visto la crescita di potenza: sia la variante suv che la Sportback in configurazione 45 e-tron 2WD raggiungono i 286 cavalli contro i 104 della versione 40 e-tron. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene così coperto in 6,7 secondi anziché in 8,5 secondi. Cresca la anche la potenza nelle versioni 45 e-tron a trazione integrale Quattro, passata da 265 a 286 cavalli e con uno 0/100 km/h sceso a 6,6 secondi. Al vertice dell'offerta troviamo la 55 e-tron quattro, passata da 299 a 340 cavalli: lo 0-100 km/h si riduce da 6,2 secondi a 5,4 secondi. Per tutte le versioni, velocità massima limitata a 180 km/h.

Loading...

Audi Q4 e-tron quattro, ricarica in DC fino a 175 kW

Tutte le versioni di Audi Q4 e-tron sono dotate di una batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali) ora dalla chimica delle celle ottimizzata. Questo si traduce in un miglioramento della potenza di ricarica in corrente continua: è così possibile portare il livello d'energia dal 10% all’80% in 28 minuti. Le varianti a trazione integrale quattro possono contare su di una potenza massima di ricarica di 175 kW in DC, superiore di 40 kW al precedente modello. Il sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, privilegia le stazioni HPC (High Power Charging), a vantaggio della rapidità di ricarica.

Cambio di corsia assistito e dotazione più ricca

L'aggiornamento della Q4 e-tron ha migliorato anche dotazione di assistenti alla guida, con l'arrivo per la prima volta del cambio di corsia assistito in combinazione con il cruise assist adattivo. Attivo in autostrada a velocità superiori a 90 km/h, il sistema mediante frecce bianche nel quadro strumenti e all'interno dell'area di visualizzazione dell’head-up display con realtà aumentata indica al conducente se sia sicuro o meno cambiare corsia. Se si avvia la manovra toccando l’indicatore di direzione, il sistema assiste attivamente il conducente nella sterzata grazie ai dati rilevati dal radar posteriore. Aumenta la dotazione di serie, con la chiave comfort è ora di serie sin dall'allestimento d'ingresso mentre il portellone elettrico con apertura a “piede” diventa di serie anche sulla carrozzeria standard e non solo Sportback come in passato.

Audi Q4 e-tron, suono migliorato

Il nuovo Audi character sound, generato digitalmente attraverso due altoparlanti esterni collocati nella sezione posteriore della vettura e due altoparlanti “annegati” nei pannelli porta posteriori, varia in funzione del carico del powertrain e della velocità dell’auto. Se necessario, può essere disattivato in qualsiasi momento attraverso il menu dell'Audi drive select. La nuova identità acustica non incide sulla funzione Avas, obbligatoria per legge.