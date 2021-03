Audi Q4 e-tron, interni svelati con realtà aumentata

Leggi anche Audi Q4 e-tron concept

Head-up display con realtà aumentata: fino a 70 pollici

Il nuovo head-up display corredato della realtà aumentata coniuga praticità, sicurezza e precisione nelle indicazioni. Il dispositivo proietta sul parabrezza le principali informazioni in funzione di due livelli: quello di stato, che riguarda il comportamento della vettura, e quello Ar (Augmented Reality). Le avvertenze dei sistemi di assistenza, le frecce di svolta legate alla navigazione e i relativi punti di partenza e destinazione vengono mostrati come contenuti Ar e visualizzati in modo dinamico, così che appaiano parte integrante del mondo esterno. Le indicazioni appartenenti alla realtà virtuale “fluttuano” a circa dieci metri dal conducente oppure, in funzioni delle condizioni di guida, a distanze superiori. Le informazioni cosi riportate favoriscono la sicurezza, specie in condizioni di scarsa visibilità, e consentono al guidatore di non distrarre l’attenzione dalla strada. L’area di visualizzazione dei contenuti AR ha una diagonale di 70 pollici. Nella sezione inferiore vengono visualizzate le informazioni di stato relative al veicolo come la velocità di marcia, la segnaletica stradale e le indicazioni dei sistemi d’assistenza e della navigazione.

Durante la navigazione, l’head-up display con realtà aumentata visualizza un “drone”, rappresentato da una freccia fluttuante, che indica il punto del percorso in corrispondenza del quale sarà necessario eseguire una manovra. Il “drone” ha un comportamento dinamico: in prossimità di un incrocio, ad esempio, la freccia fluttuante annuncia la svolta, prima che la successiva freccia animata indichi con esattezza la strada da imboccare.

Audi Q4 e-tron, nuovo volante

Arrivano nuovi volanti a doppie razze con quelle superiori caratterizzate da superfici touch dal look black panel e assistite da un lieve feedback aptico. Analogamente agli smartphone, oltre ai gesti touch sono possibili i movimenti swipe, ad esempio per scorrere attraverso i menu. Nella configurazione più alta,il volante è corredato dei bilancieri per gestire il livello di recupero dell’energia in fase di rilascio, a vantaggio del cosiddetto one-pedal feeling, mentre la corona è “tagliata” sia superiormente sia inferiormente, conferendo all’abitacolo un layout futuristico.

Sedili anteriori: due versioni e airbag centrale

In caso di collisione lungo la fiancata, oltre agli airbag laterali interviene anche l’airbag centrale, integrato nel fianchetto destro del sedile di guida, così da scongiurare il contatto tra conducente e passeggero anteriore. Le sedute sono disponibili in configurazione standard oppure nella variante sport con poggiatesta integrato.

Microfibra Dinamica e rivestimenti ottenuti dal riciclo

La configurazione degli interni S line permette di scegliere tra diversi rivestimenti in pelle oppure di optare per la combinazione di similpelle e microfibra Dinamica. Quest’ultima simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, ma in ampia parte (45%) realizzata mediante poliestere riciclato ricavato dalle bottiglie in Pet. Una percentuale che raggiunge il 50% nel caso dei rivestimenti Puls. In entrambi i casi, il materiale ottenuto dal riutilizzo può contare sugli stessi standard qualitativi, estetici e tattili del tessuto classico. Per il rivestimento di un sedile di Audi Q4 e-tron vengono riciclate 26 bottiglie di plastica da 1,5 litri.