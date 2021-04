Audi Q4 e-tron, quanto costa e formule di utilizzo del nuovo suv elettrico

3' di lettura

La nuova Audi Q4 e-tron ha debuttato in anteprima mondiale a Milano. L'anteprima live del nuovo suv compatto a elettroni si è svolta nella zona di Porta Nuova, cuore pulsante della Milano del futuro in occasione della Interni Designer's Week presso la Bam - Biblioteca degli Alberi Milano, il giardino botanico contemporaneo nato nel 2019 per far vivere alla cittadinanza esperienze culturali a contatto con la natura. Nell'inedito contesto dell'installazione United for Progress di Mario Cucinella Architects, Audi Q4 e-tron si è raccontata per la sua prima assoluta alla città di Milano.

Audi Q4 e-tron prezzi

Il nuovo suv elettrico del marchio dei quattro anelli è commercializzato al momento del lancio in tre diverse motorizzazioni e cinque allestimenti più due serie speciali disponibili al lancio. Ad eccezione della versione top di gamma 50 e-tron quattro, proposta a 62.100 euro nell'allestimento Business Advanced e 63.700 euro per la S Line Edition, tutte accedono agli incentivi statali fino a 10.000 euro. I prezzi di attacco senza incentivi dell'allestimento base sono 45.700 euro per la 35 e 51.100 euro per la 40 e-tron quattro, per arrivare alla versione più ricca (in mezzo gli allestimenti Evo, Business, Business Advanced) S Line Edition commercializzata a 53 mila e 58.400 euro.

Partnership con Enel X

Come da tradizione Audi però non mancano formule finanziarie caratterizzate dal valore residuo prossimo al 60% e assistente personale h24 e offerte per la ricarica domestica. La wallbox fornita da Enel X, denominata JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato, assicura ricarica in corrente alternata con potenze di 7,4, 11 o 22 kW. Alla funzione demand limitation per regolare l'erogazione d'energia in base al fabbisogno domestico, scongiurando il sovraccarico della rete, abbina la gestione da remoto mediante smartphone e app dedicata. L'infrastruttura è parte integrante del pacchetto ready for e-tron pro, incluso nelle formule finanziarie dedicate alla gamma Audi Q4 e-tron, che prevede l'home check da parte del personale specializzato Enel X, l'installazione della wallbox, la realizzazione della linea di alimentazione e la connessione a valle del contatore

Noleggio all-inclusive

Alle offerte si aggiungono le formule di noleggio all-inclusive sul fronte della ricarica, della copertura assicurativa e dell'assistenza. In questo caso la Q4 40 e-tron Business , a listino a 55.300 euro, viene offerta con una rata di 499 euro per 36 mesi e 45 mila km. Altra novità arriva dai noleggi a breve termine e dalla massima flessibilità in materia di uscita anticipata senza oneri dal contratto di locazione.

Audi e-tron bridge

La formula Audi Value noleggio include la possibilità, tradizionalmente identificata nel prodotto finanziario Audi e-tron Bridge, di uscire a condizioni agevolate e anticipatamente dal contratto di locazione di un modello a zero emissioni, optando per un'altra Audi – anche a motore termico – e scegliendo il prodotto finanziario più in linea con le proprie necessità. In aggiunta, è possibile adattare durata del contratto e percorrenza chilometrica anche dopo l'inizio del noleggio, spaziando all'interno di una “forchetta” estremamente ampia: da 24 a 60 mesi e da 10.000 a 100.000 chilometri all'anno.