Audi Q4 e-tron Sportback, il compatto pronto nel 2021

Ha una silhouette slanciata per effetto del lunotto inclinato, dello spoiler dietro e della coda alta. Le misure sono quasi le stesse della Q4 e-tron da cui deriva, ma che è diversa nella parte posteriore, oltre ad offrire più personalità nell'area anteriore. Le batterie da 82 kWh saranno alloggiate sotto il pavimento per non creare scompensi nella guida. I motori elettrici saranno due: il principale da 204 cv è dietro, l'anteriore da 102 cv funziona se le ruote perdono aderenza. L'autonomia varia con la trazione: da 450 km la 4x4 a 500 km la posteriore