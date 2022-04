Autonomia oltre i 530 km e grande spazio a bordo per l'Audi Q4 Sportback e-tron. Design e funzionalità: linee sportive, elevata abitabilità e capacità di carico da record per la declinazione coupé del primo Sport Utility compatto a zero emissioni della storia Audi. La Casa dei quattro anelli coniuga estetica ed efficienza a livello aerodinamico; Q4 Sportback e-tron può contare su un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,26. Rispetto ad Q4 e-tron cresce ulteriormente la capacità di carico con cinque persone a bordo, che passa da 520 a 535 litri. Un valore superiore persino a un suv di segmento D quale Q5, sebbene quest'ultimo sia più lungo di 9 cm. Q4 Sportback è ricaricabile in corrente alternata (AC) con potenze sino a 7,2 e 11 kW ed in entrambi i casi sono sufficienti 7,5 ore per rigenerare il 100% dell'energia. Oppure in corrente continua (DC) con potenze che raggiungono i 110 e 125 kW: per accumulare l'80% dell'energia bastano meno di 38 minuti. Nel dettaglio la Audi Q4 Sportback e-tron 40 S line edition è lunga 459 cm, larga 187 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 535 a 1.460 litri. Nella versione 40 e-tron S line edition costa 61.100 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 150 kW/204 cavalli ed una coppia massima di 310 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.120 kg.

