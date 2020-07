Audi Q4 Sportback e-tron : ecco il suv elettrico compatto che sfida Tesla Model Y

A bordo lo spazio è davvero tanto grazie sì alle dimensioni generose ma anche al passo di 2,77 metri e all'assenza del tunnel centrale nella parte anteriore.

Il conducente può contare sul cruscotto digitale e sull'head-up display, quest'ultimo in grado di sovrapporre alla visualizzazione della strada le informazioni più importati di guida. Al centro della plancia è presente uno schermo touch da 12,3 pollici dedicato alla gestione delle funzioni di infotainment e orientato verso il conducente.

L'attenzione alla sostenibilità si manifesta anche mediante i materiali riciclati utilizzati per il rivestimento del pianale. Una potenza che raggiunge i 306 cv Il suv coupé compatto è dotato di due motori elettrici (non collegati) in grado di erogare una potenza complessiva di 306 cv grazie alla gestione elettronica della trazione. Il pacco batteria è collocato tra gli assali in corrispondenza del sottoscocca ed ha una capacità di 82 kWh.

L'autonomia varia da 450 km per la versione a quattro ruote motrici raggiungendo fino i 500 km per la versione a trazione posteriore (ciclo Wltp). La versione a trazione integrale in realtà è un posteriore che all'occorrenza ripartisce la coppia motrice anche sull'asse anteriore. Il powertrain posteriore eroga una potenza massima di 204 cv e una coppia di 310 Nm, mentre quello anteriore ha 102 cv e 150 Nm di coppia.

Lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 6,3 secondi e la velocità massima è limitata a 180 km/h.