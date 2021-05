Motorizzazioni mild hybrid o ibride plug-in per l'Audi Q5. Caratterizzato da una marcata digitalizzazione, il suv dei quattro anelli monta tecnologie come il sistema modulare d'infotainment Mib 3, il display Mmi touch da 10,1” comune a tutta la famiglia e alla connettività Car-to-X. La Q5 monta anche i gruppi ottici posteriori con tecnologia Oled derivati dall'ammiraglia A8. La dotazione standard è sensibilmente più ricca rispetto al modello precedente: sono di serie già dall'allestimento base i cerchi in lega da 18”, i proiettori full Led, il climatizzatore trizona, il portellone elettrico e l'Audi drive select. I sistemi di assistenza Adas raggiungono il top della categoria sin dal secondo livello d'allestimento (Business). La vocazione hi-tech è rafforzata dalla disponibilità dell'Audi virtual cockpit plus integralmente digitale - di serie dall'allestimento Business Advanced - forte di un display full Hd da 12,3” che consente la visualizzazione di tre nuove interfacce grafiche (Classic, Sport e Dynamic), dell'head-up display e di molteplici sistemi di assistenza alla guida raggruppati nei pacchetti Tour, City e Assistenza per il parcheggio. Nello specifico la versione plug-in hybrid è 50 Tfsi e quattro S tronic è una suv 5 porte 5 posti della Audi lunga 468 cm, larga 189 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 465 a 1.405 litri. Nella versione 50 Tfsi e quattro S tronic costa 59.750 euro con motore a ibrida plug in di 1.984 cc capace di erogare una potenza massima di 220 kW/299 cavalli ed una coppia massima di 450 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 54 litri. Le emissioni di CO2 sono di 42 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 239 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 2.150 kg.



