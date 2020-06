Audi Q5, arriva il restyling: aumentano le versioni ibride e diventa più connessa Il suv di Ingolstadt si aggiorna nel look, nelle motorizzazioni e nella tecnologia di Simonluca Pini

7' di lettura

Aggiornamento di metà carriera per l'Audi Q5. Grazie al restyling, il suv dei quattro anelli presenta uno stile più dinamico e un lungo elenco di novità sul fronte delle motorizzazioni e della connettività di bordo. Sotto al cofano infatti arriveranno nuove motorizzazioni Mild hybrid e non mancheranno le versioni plug-in hybrid in due step di potenza. Altra novità è rappresentata dal diesel già in linea con la normativa Euro 6 d-ISC-FCM (Wltp 3.0). Analogamente al precedente modello, la Q5 restyling viene prodotta nello stabilimento messicano di San José Chiapa. Il suv dei quattro anelli raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre del 2020.

Audi Q5 2020

Il single frame ottagonale è più ampio e mai come ora si protende verso la sezione inferiore del frontale, mentre le prese d'aria laterali possono contare su di un superiore sviluppo longitudinale e su inserti decorativi trapezoidali. Grazie alle luci diurne, i proiettori a Led mostrano un'inedita firma luminosa. Osservando la vettura lateralmente, spicca il nuovo inserto in corrispondenza delle longarine sottoporta, mentre posteriormente risalta il listello decorativo che raccorda i gruppi ottici e l'estrattore ridisegnato. Alle finiture di serie si affiancano gli allestimenti advanced, che prevedono listelli verticali cromati per il single frame e slitte paracolpi in argento anziché in nero, ed S line. Quest'ultimo, dalla vocazione sportiva, include la griglia a nido d'ape del citato single frame e la finitura cromata dell'inserto all'estrattore.

La gamma colori, forte di dodici tinte, si arricchisce delle inedite vernici verde district e blu ultra. A richiesta, è disponibile il pacchetto look nero.

Audi Q5 restyling, dimensioni