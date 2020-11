Audi Q5 e-tron, arriva nel 2022 versione elettrica. Pronta al debutto la Porsche Macan a ioni di litio Il gruppo Volkswagen accellera sul lancio di nuovi modelli elettrici. Uno di questi sarà la variante a batteria del suv che si aggiungerà alle mild hybrid, plug-in e a combustione termica. di Corrado Canali

La nuova Audi Q5 e-tron dovrebbe essere realizzata sulla base della piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen. La stessa che è la base della ID.4, la versione a ruote alte della berlina ID.3. La conferma del nuovo modello è arrivata da un documento ufficiale diffuso dal Gruppo di Wolfsburg per gli investitori che integra, però, alcune informazioni sui programmi dei prossimi cinque anni. Non a caso il documento si concentra sulla strategia nel settore delle auto elettriche con le stime sulle vendite e i modelli disponibili nei prossimi due anni, fra cui è indicata la Q5 e-tron oltre alla Porsche Macan Ev.

Audi Q4 e-tron

Punto di partenza la già annunciata Q4 e-tron

La base di sviluppo della nuova Audi Q5 e-tron potrebbe essere la già annunciata Q4 e-tron che verrà svelata nel corso del 2021 e che promette una potenza di 360 cv con un motore sull'asse anteriore e un'altro sull'asse posteriore. Con una batteria che dovrebbe avere una capacità di 82 kWh in grado di garantire un'autonomia di 450 km, ma visto che il modello di produzione non è stato ancora svelato forse i dati tecnici potrebbero variare. Per la Q5 e-tron non è escluso che Audi si affidi su varianti a motore elettrico singolo con trazione posteriore e a doppio propulsore con trazione integrale.

Audi Q4 Sportback e-tron

La nuova Q5 e-tron programmata per il 2022

Il nuovo modello sarà disponibile per quella data anche se si suppone possa essere già svelato verso la fine dell'anno prossimo. Allo stesso tempo, il Gruppo Volkswagen lancerà una versione elettrica per la Porsche Macan, annunciata sin dal marzo di quest'anno dalla stessa Porsche a cui si aggiungerà sempre nel 2022 anche la versione di serie del concept Volkswagen ID.Buzz. A quel punto il Gruppo Volkswagen avrà già commercializzato nel corso del 2021 altri quattro modelli completamente elettrici e cioè le nuove entrate previste l'ID.Crozz, l'Audi Q4 e-tron, la Seat el-Born e la Skoda Enyaq iV.

Il potenziale di vendita dei nuovi modelli elettrici

Da aggiungere che alla Volkswagen stimano che i quattro modelli che saranno lanciati nel corso del 2021, oltre agli altri modelli elettrici del Gruppo già disponibili sul mercato, genereranno tra il 6% e l'8% delle consegne complessive. Va poi detto che la già annunciata Porsche Macan completamente elettrica sarà basata sull'architettura Ppe che Porsche ha sviluppato in collaborazione con Audi che l'impiega per la berlina GT e-tron. Anche in questo caso sono previste diverse varianti, tra le quali anche una versione equipaggiata con quattro motori elettrici.

Porsche Macan

La Macan elettrica anticipata da un teaser ufficiale

Per quanto l'immagine sia di un modello che è ancora in fase di sviluppo le proporzioni sono quelle tipiche del suv del brand di Zuffenhausen col gioco di volumi scavati sulla fiancata, mentre al frontale i gruppi ottici assumono un taglio più orizzontale e una dimensione più compatta. Il muso è appuntito e aggressivo, ma le prese d'aria sono più piccole e spostate verso il basso creando una sezione totalmente chiusa, dove poi si trova la targa. Non è escluso che la versione a batteria si affianchi almeno all'inizio alla termica, pur sapendo che Porsche ha immaginato per Macan un futuro soltanto elettrico.